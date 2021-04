Covid: Buonajuto, non si dimentichino altre realtà turistiche

Il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci, Ciro Buonajuto, plaude alla decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di dare priorita' alle vaccinazioni per il comparto turistico ma ''oltre all'isola di Capri non vanno dimenticate altre realta' turistiche della nostra Regione, come Ercolano che grazie all'indotto turistico era riuscita a mettersi alle spalle un passato fatto di disagio e criminalita', penso anche a Pompei, alla Penisola Sorrentina e alla Costiera Amalfitana, al Cilento, tanto per fare qualche esempio''. ''Credo - aggiunge Buonajuto - che una vera ripartenza del turismo debba anche considerare il comparto logistico. Le zone turistiche si raggiungono in treno, con mezzi pubblici e taxi, non solo con auto private. Quindi quello che mi auguro, continuo a sostenerlo, e' una accelerata vera sulla campagna vaccinale. Come Campania stiamo facendo la nostra parte, anche se servono piu' vaccini e mi auguro che il cambio di passo con l'avvento del generale Figliuolo possa sortire i suoi effetti nel piu' breve tempo possibile''.