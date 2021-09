Gal Vesuvio Verde, 200mila euro per la pista podistica a Ottaviano

Il Consiglio Direttivo del Gruppo di Azione Locale (GAL) Vesuvio Verde, ha approvato la graduatoria definitiva per la concessione di contributi ai Comuni che hanno presentato richiesta di finanziamento su specifici progetti (PSR Campania 2014/20, misura 19). Il Comune di Ottaviano ha, dunque, ufficialmente ricevuto un finanziamento di 200mila per la realizzazione di una pista podistica con un percorso che comprende via Lucci, via Doria, via San Domenico, via Palizzi e relativi incroci. La richiesta di finanziamento era stata presentata lo scorso mese di marzo. "Insieme al sindaco Luca Capasso e al consigliere delegato ai lavori pubblici Vincenzo Caldarelli siamo riusciti a dare vita a un progetto importante, atteso da tempo dagli appassionati di sport e, in particolare di podismo. In pochi mesi avremo una pista bella e funzionale", dichiara l'assessore allo sport Biagio Simonetti. Il progetto prevede l'allargamento dei marciapiedi, una nuova segnaletica pensata proprio per chi corre, i cordoli, una nuova pavimentazione e le gemme rifrangenti (i cosiddetti "occhi di gatto").