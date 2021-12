Scuola: De Luca, 'Focolaio Capri pesante , serve massima responsabilità'

"Abbiamo registrato a Capri un focolaio pesante, in una scuola abbiamo fatto 50 tamponi molecolari e ci sono 25 positivi. Adesso dobbiamo fare 400 tamponi molecolari per cercare tutti i contatti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, incontrando i neo assunti al Comune di Napoli con il concorso Ripam-Regione Campania insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Fare 400 tamponi è un conto - ha aggiunto De Luca - ma se cominciamo ad avere 1.500 positivi, che significa 15mila contatti da verificare, è chiaro che non ce la facciamo più. Allora davvero dobbiamo avere il massimo di responsabilità e di controllo".