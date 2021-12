Incidenti stradali: 21enne muore nel Napoletano

Un giovane di 21 anni, R. G., e' morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Grumo Nevano nel Napoletano. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via San Domenico: un'automobile, per cause ancora da accertare, e' finita fuori strada e poi contro il muro di cinta di un'abitazione. Il conducente e' morto all'istante. Il veicolo e' stato sequestrato mentre la salma di Guarino e' stata portata nel Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e modalita' dell'incidente.