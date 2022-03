Trasporti, Nappi (Lega): con legge per aziende in crisi si alimenta 'carrozzone'

"Con questa legge che ha un senso in via emergenziale, non si fa altro che alimentare un 'carrozzone', e non si può non evidenziare come, d'ora in poi, ogni volta che ci sarà una crisi dei trasporti, si caricherà su una azienda regionale, EaV, che - cito cifre drammatiche - è riuscita a passare da un finanziamento straordinario di 600 milioni di euro nel 2016, a un deficit complessivo di 40 milioni di euro, nel 2021-2022. Grave, inoltre, il tentativo di addossare le responsabilità delle criticità del trasporto in Campania ai lavoratori dipendenti quando sono soltanto frutto della cattiva gestione della Regione, che anche su questo fronte è assolutamente fallimentare. Come al solito, si è forte con i deboli". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale.