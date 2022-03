Aerospazio, Nappi (Lega): Regione convochi subito un tavolo per affrontare crisi, a rischio migliaia di posti di lavoro

“L’aerospazio rappresenta una fetta importante dell’economia campana. Come costantemente sosteniamo da anni, c’è bisogno dell’attenzione del governo regionale per preservare la presenza in Campania delle industrie di Stato, e con esse quelle dell’indotto, che da sempre qui hanno avuto un ruolo fondamentale. Un presidente della Regione che si rispetti ha il dovere di chiedere la convocazione immediata di un tavolo per affrontare la crisi, non si possono lasciare da soli sindacati e lavoratori in questa difficile battaglia. Noi siamo pronti, al di là delle parti politiche, ad affiancarli, perché salvaguardare il settore aerospaziale in Campania, significa salvaguardare migliaia di posti di lavoro, diretti e dell’indotto”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale della Campania.