Ischia Film Festival, sei film in concorso per Scenari Campani

Saranno sei i film in concorso per Scenari Campani nell'edizione 2022 dell'Ischia Film Festival, in programma dal 25 giugno prossimo al Castello Aragonese. "La sezione intende valorizzare le opere cinematografiche, che siano di finzione o utilizzino il linguaggio del cinema del reale, girate in territori riconoscibili della Regione Campania o che abbiano come location prevalente territori campani", spiega il direttore artistico del festival Michelangelo Messina. Integrazione, ricerca e cultura sono le parole chiave dei sei film in concorso, tra cortometraggi e documentari, nella sezione dedicata alla Campania della ventesima edizione del festival e che saranno presentati tutti in anteprima dal 25 giugno al 2 luglio: Amici per la pelle (Italia, 2021) di Angela Bevilacqua, Bagno al largo (Italia, 2021) di Luigi Russo, Dante ai Quartieri (Italia, 2021) di Matteo Parisini, Un passo alla volta (Italia, 2022) di Alessio Avino, Il sentiero dei lupi (Italia, 2021) di Andrea D'Ambrosio, Viva Viviani (Italia, 2021) di Stefano Martone, Mario Martone. "La Regione Campania - continua Messina - che da cinque anni sostiene il festival nell'ambito di una legge cinema che finanzia tutta la filiera dell'audiovisivo, ha individuato nel racconto cinematografico un mezzo importante di promozione del patrimonio turistico e culturale. Ci e' sembrato doveroso quindi, sin dal primo anno in cui e' stata istituita questa importante misura di sostegno, dedicare un pezzo significativo del festival a quei lavori che spesso vengono realizzati proprio grazie a queste misure di finanziamento". La 20a edizione dell'Ischia Film Festival e' sostenuta dalla Film Commission Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.