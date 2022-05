Ischia. Controlli tracciabilità: sequestrati 110kg di pesce, multe a ristoratori

Multe per 7.500 euro e 110 kg di prodotto ittico sequestrato. E' il bilancio dell'attività di controllo da parte del personale militare dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione marittima della Campania. I controlli effettuati nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia, hanno avuto come obiettivo primario la verifica delle informazioni che devono accompagnare il prodotto ittico in ogni fase commerciale, la cosiddetta tracciabilità, nonché l'inosservanza delle norme in materia di corrette informazioni al consumatore finale e del rispetto della disciplina in materia di conservazione e scadenza del prodotto ittico. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative a carico di ristoratori per un totale di 7.500 euro ed è stato eseguito il sequestro di circa 110 kg di prodotto ittico di origine sconosciuta, non tracciato e quindi sprovvisto della documentazione che attesta la provenienza e il metodo di cattura. Inoltre è stato individuato, all'interno delle acque dell'Area marina protetta, un pescatore intento ad esercitare la pesca subacquea con fucile. Lo stesso è stato multato e gli attrezzi da pesca sono stati sequestrati.