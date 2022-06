Rapina negozio del genero e poi si gioca tutto alle videoslot: arrestato 57enne nel Napoletano

Ha 57 anni l'uomo arrestato per rapina dai Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, artefice di aver rubato in un negozio di detersivi in Via Antica Giardini che puntando la pistola contro la commessa, rastrella l'incasso e poi fugge. Curioso però che l'attività colpita fosse del marito della figlia. I militari si mettono sulle sue tracce e lo trovano in Via San Francesco A Patria, all'interno di un centro scommesse. Stava puntando i 400 euro appena ''incassati'' alle videoslot. In auto, sotto al sedile, ancora la pistola scenica utilizzata per la rapina. Nel caricatore 7 colpi a salve Claudio Elia, suocero della vittima, è finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.