Terme Castellammare di Stabia, senatore Ruotolo:"Scongiurare vendita suoli. Intervenga subito la Regione Campania". "Castellammare di Stabia, definita la 'Città delle acque' con ben 28 sorgenti di acque minerali vive da tempo un paradosso: il nuovo e il vecchio stabilimento termale sono chiusi. Addirittura le Nuove Terme del Solaro rischiano a giorni di essere vendute all'asta per ripianare la mole debitoria. Occorre fare presto e scongiurare questo scempio". Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo, candidato del campo democratico e progressista alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Campania 1 – U07 di Torre del Greco. "La Regione Campania potrebbe subito fermare la procedura, convocando un tavolo e manifestando la volontà di acquisire le aree per rifunzionalizzare le strutture con una nuova destinazione sanitaria" - sottolinea Ruotolo - allo stesso modo le Terme Antiche potrebbero essere riaperte per la ripresa delle attivita termali e per realizzare un presidio sociale per anziani e fasce deboli. Anche in questo caso la soluzione potrebbe essere una collaborazione tra Regione, Comune ed enti sovracomunali come ASL e INAIL . "È un pugno nello stomaco vedere gli edifici delle Terme abbandonati e i tanti cittadini e turisti privati di preziose risorse naturali che ci invidiano in tanti" - conclude Ruotolo -.