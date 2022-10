Sorrento. Cade in dirup, muore turista svizzero

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel pomeriggio di ieri a Sorrento per un escursionista svizzero scomparso. Un gruppo di turisti svizzeri in escursione sul sentiero ‘Borra’, che da località Torca giunge a Sant’Agnello, nel territorio comunale di Sorrento, ha allertato i carabinieri dopo aver notato l’assenza di un componente del gruppo. Questi ultimi sembra abbiano perso di vista il compagno durante il cammino ed abbiamo chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri che era in zona. Il comando stazione locale del Carabinieri ha quindi allertato prontamente il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Le squadre del CNSAS si sono portate sul posto ed hanno iniziato le ricerche, intanto l'elisoccorso 118 di Salerno in rientro da Napoli dopo una missione, ha notato un soggetto che si sbracciava su una parete nella località della ricerca già in atto ed avvicinandosi per capire cosa fosse successo ha notato una sagoma a metà della parete stessa. Avendo poco carburante a disposizione ha riportato le coordinate alla Centrale Operativa Regionale 118 ed ha fatto rientro. La stessa centrale ha attivato quindi l'elisoccorso 118 di Napoli che è arrivato sul posto ed ha sbarcato al verricello il tecnico di elisoccorso ed il personale sanitario (medico) che ha provveduto a constatare il decesso del soggetto. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico si sono portate quindi nella zona ed hanno raggiunto la salma, calandosi in corda. Dopo aver effettuato alcuni rilievi richiesti dal locale Comando Stazione Carabinieri ed atteso le autorizzazioni del magistrato, la salma è stata imbarellata e recuperata con manovre di corda a monte per essere infine consegnata alle autorità. Sul posto ha collaborato alle operazioni la locale Protezione Civile.