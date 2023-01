Vanessa Ferrari ospite d'onore al convegno su sport, legalità ed inclusione a Meta di Sorrento

Vanessa Ferrari ospite d'onore al convegno su sport, legalità ed inclusione Giovedì 5 gennaio, ore 18, sala consiliare del Comune di Meta. Sarà Vanessa Ferrari, argento olimpico al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'ospite d'onore di un convegno su sport, legalità ed inclusione, in programma per giovedì 5 gennaio, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Meta. L'incontro dal titolo "Lo sport e il suo ruolo educativo e sociale per avvicinare i giovani ai valori della società", è organizzato dalla dell’ASD C.A.G. Penisola Sorrentina, a conclusione del progetto "Sport e Stile di vita", con il patrocinio del Comune di Meta e dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Tito, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Antonino Raffone, del presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica d’Italia, Aldo Castaldo e del tecnico federale ed istruttrice del C.A.G. Penisola Sorrentina, Rossana De Martino, sono previsti gli interventi di Michele Di Martino, magistrato referendario del Tar Campania, di Anna Maria Diana, giudice ordinario presso la terza sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata e di Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Dda di Napoli, moderati dal consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Giovanni Visco. Per l’alto contenuto formativo dell'evento, è previsto il riconoscimento di 3 crediti per la formazione forense continua. Al termine della manifestazione sarà consegnato un riconoscimento alla ASD C.A.G. Penisola Sorrentina, per il conseguimento del titolo di Campioni d'Italia al campionato FGI Nazionale Gold Allieve 2022 di ginnastica artistica femminile, conclusosi a Jesolo lo scorso 18 dicembre.