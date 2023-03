Sequestrate le case del boss

Cinque appartamenti, per un valore di circa un milione di euro, sono stati sequestrati a Varcaturo, fazione del comune di Giugliano in Campania (Napoli): erano nella totale e diretta disponibilità di Biagio Vallefuoco, elemento di spicco del clan Mallardo e detenuto dal 2018. Sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ad eseguire il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Napoli. Le indagini non solo hanno accertato che gli appartamenti erano di Vallefuoco ma hanno anche registrato una evidente sproporzione tra il suo tenore di vita e le fonti di reddito ufficiali.