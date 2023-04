Movida violenta, Nappi (Lega): sanzioni severe dalla Magistratura e impegno attivo istituzioni locali accanto al Governo. “È inaccettabile che, a distanza di pochi giorni dalla tragedia di Mergellina, si sia dovuto assistere all’ennesima dimostrazione di ostentazione criminale e di stupida e gratuita violenza, come quella avvenuta nel Casertano. Questi episodi non possono essere liquidati e soprattutto sanzionati come semplici bravate. Ci attendiamo una risposta immediata e severa anche dalla Magistratura, che dia un segnale forte e rassicuri le nostre comunità. Al tempo stesso, chiediamo alle amministrazioni locali di fare la loro parte in linea con lo sforzo che sta mettendo in campo il Governo nazionale, per garantire attraverso l’adozione degli strumenti amministrativi a loro disposizione, il rispetto delle regole nella movida, nello svolgimento delle attività commerciali e nei controlli. È questa la richiesta che ci viene dai cittadini ed è questo l’impegno che chiediamo a chi governa le nostre città e la nostra Regione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.