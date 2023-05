Trasporti, Nappi (Lega): massima attenzione del Governo per il Sud, la Regione invece lascia implodere il tpl. “È più che mai evidente il cambio di passo decisivo imposto dal ministro Matteo Salvini sul fronte dei trasporti. Il nuovo corso si è tradotto fin da subito anche negli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti ferroviarie. E nella massima attenzione nei confronti del Mezzogiorno, in particolare sul versante del potenziamento dell’alta velocità: si porterà a 2 ore il tempo di percorrenza per la Napoli-Bari, e a 3 ore quello per la Roma-Napoli-Bari. Questa una delle tante differenze, in termini di impegno, concretezza ed efficienza, tra la politica dei fatti del Governo di centrodestra, e la politica delle parole e dei falsi miracoli, attuata in Campania da De Luca. Che non solo resta colpevolmente immobile davanti al collasso del trasporto regionale, ma continua a difendere e a lasciare ai posti di comando il management responsabile del disastro”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.