Sant' Antonio Abate. Rischio idrogeologico, Ilaria Abagnale: “La Regione ha finanziato il progetto, stop agli allagamenti a Pontone”

“Il finanziamento del progetto per realizzare una briglia di contenimento nel vallone Cottimo Superiore è un traguardo importante per mitigare il rischio idrogeologico e risolvere una problematica per tutti i residenti di via Stabia, via Pontone e via Santa Maria la Carità”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che questa mattina ha partecipato al tavolo tecnico per coordinare gli interventi che si è tenuto presso la sede del Consorzio di Bonifica integrale del comprensorio Sarno alla presenza del presidente Mario Rosario D'Angelo, della sindaca di Lettere Anna Amendola, del vicesindaco abatese Giuseppe Abagnale.

“Ad ogni pioggia intensa, i cittadini della zona vivono seri disagi a causa degli allagamenti e dei tanti detriti trascinati a valle – spiega la prima cittadina di Sant'Antonio Abate – problematica che adesso sarà possibile risolvere. Abbiamo recuperato il progetto che era negli archivi comunali, ma che riguardava una zona che ricade nel Comune di Lettere. Il Consorzio ha provveduto ad aggiornare ed adeguare il progetto, che la Regione ha finanziato con 288mila euro di fondi Fesr 2014-2020. In questo modo, risolveremo una problematica atavica che crea non pochi disagi ai cittadini abatesi”.

“Per il territorio e per i cittadini di Sant'Antonio Abate è un risultato straordinario – conclude la sindaca abatese Ilaria Abagnale – frutto di una bella sinergia istituzionale, per il quale ringraziamo la Regione Campania, il vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, il Consorzio di Bonifica e il Comune di Lettere”.