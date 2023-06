Brusciano intitola l'aula consiliare a Giancarlo Siani

Brusciano, Comune della Città Metropolitana di Napoli, presso la Casa Comunale in Via Camillo Cucca n 79, sabato 10 giugno 2023 alle ore 11.00, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, intitolerà l’Aula Consiliare alla Memoria di Giancarlo Siani. Dopo i saluti e l’introduzione del Presidente del Consiglio Comunale di Brusciano, Felicetta Frattini, come da programma, ci saranno i seguenti interventi: Giacomo Romano, Sindaco di Brusciano; Monica Cito, Assessore e giornalista; Carmela Rescigno, Presidente Commissione anticamorra e beni confiscati Regione Campania; Don Salvatore Purcaro, Parroco di Brusciano; On. Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo Siani; Vittorio Di Trapani, Presidente FSNI; Claudio Silvestri, Segretario SUGC e Segretario aggiunto FNSI; Beppe Giulietti Portavoce Articolo 21; Ten. CC. Alessandro Gagliano, Comandante Norm Compagnia Castello di Cisterna; Mimmo Rubio, Giornalista; Moderatore, Nello Cimitile, Giornalista de “Il Mattino” di Napoli. Il Primo Cittadino di Brusciano, Giacomo Romano Sindaco di Brusciano, via social ha esteso il generale invito alla Cittadinanza con queste parole: “Cari concittadini, con grande piacere ed emozione voglio comunicarVi che Sabato 10 ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di Brusciano ci sarà la manifestazione di intitolazione della stessa a Giancarlo Siani, giornalista ed eroe che per amore della verità ha raccontato quanta infamia e disvalore porta con se la Camorra. Il giorno scelto è un girono simbolico, perché in quella data Giancarlo scrisse un articolo in cui smascherava la camorra, ne raccontava le infamie e le nefandezze. Voglio ringraziare tutta la mia amministrazione, consiglieri, staff e giunta per aver voluto affiancarmi, come in ogni scelta, nell’ intraprendere questa strada. Un particolare grazie al Presidente del Consiglio comunale di Brusciano Felicetta Frattini, per aver accolto con emozione la mia indicazione e averla sposata con convinzione. Grazie alle associazioni che con spirito di iniziativa mi hanno lasciato il seme che ha portato a questa decisione. Vi aspetto sarà un momento unico e indimenticabile”. Nell’accettare l’invito personale del Sindaco, Giacomo Romano, il sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, ha rinnovato un suo trascorso ricordo del giornalista assassinato dalla camorra Giancarlo Siani, (Napoli 19 settembre 1959-23 settembre 1985). La manifestazione del 10 giugno 2023 è sotto l’egida ed i migliori auspici del Comune di Brusciano, Regione Campania, Articolo 21, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania e FNSI Federazione Nazionale Stampa Italiana.