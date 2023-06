Torre del Greco. Nuovo modello di esercizio sperimentale linee vesuviane: Mennella chiede incontro

"Apprendo dai giornali che lunedì 3 luglio è in programma l’avvio, in forma sperimentale, del nuovo modello di esercizio predisposto dall’Ente Autonomo Volturno per le linee vesuviane. - si legge nella lettera del primo cittadino di Torre del Greco Luigi Mennella inviata al presidente di Eav -

Da neo-sindaco di Torre del Greco, quarta città della Campania per numero di abitanti e di conseguenza più grande bacino di utenza tra quelli serviti dell’ex Circumvesuviana (Napoli a parte), noto con estremo dispiacere che il comune da me amministrato è tra quelli maggiormente mortificati dalla nuova programmazione, che negli auspici mira a ridurre i ritardi delle corse, ma che al momento nei fatti priva i miei concittadini (come quelli delle vicine Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano) delle corse dirette non solo per la penisola sorrentina, ma anche per Castellammare di Stabia e Pompei-Villa dei Misteri, costringendo gli stessi a servirsi dell’interscambio che verrà istituito a Torre Annunziata, privando Torre del Greco anche delle linea per Napoli via Centro Direzionale, la cui stazione di riferimento - sempre da ciò che apprendo dalla stampa - diventa quella di San Giorgio.

Leggo ancora dalle dichiarazioni rese da Eav, che il nuovo modello di esercizio è stato concordato da “tutti i sindaci” della tratta interessata (nello specifico la Napoli-Sorrento) nel corso di un incontro svoltosi in Prefettura. Non Le sfuggirà che a quell’incontro, il sottoscritto non ha potuto partecipato in quanto non ancora sindaco di Torre del Greco. Sulla scorta di quanto detto e nell’auspicio che si possa trovare una soluzione idonea che non mortifichi la mia città, Le chiedo, con carattere di somma urgenza, un incontro per discutere di questo e di altre tematiche che riguardano il settore trasporti (stazioni periferiche, interventi per la copertura dell’area a ridosso di piazzale della Repubblica, migliorie alla stazione di Leopardi, servizio bus), relativamente alle sfere di competenza di Eav".