Brusciano. Inaugurata la nuova sede del Partito Democratico, intitolata a Don Peppe Diana

A Brusciano, nel territorio dell’Agro Nolano Pomiglianese della Città Metropolitana di Napoli, lunedì 31 luglio 2023 è stata inaugurata la nuova sede del Partito Democratico. La cerimonia è stata seguita e partecipata da numerosi cittadini, iscritti e simpatizzanti, componenti del direttivo PD locale, Parlamentari, Consiglieri Regionali della Campania e Metropolitani di Napoli e Amministratori del Comune di Brusciano e del territorio e rappresentanti dell’associazionismo politico, civile e culturale. Il Segretario cittadino, Ing. Pasquale Coppola, da pochi mesi alla guida del PD locale, eletto il 26 marzo 2023 nella del vecchio Circolo del Partito Democratico, intitolato alla Memoria della Vittima della camorra Don Peppino Diana, ha messo mano anche ad un rinnovamento logistico, con interni segnati dal replicato simbolo del PD, dal Tricolore ed una sola icona, quella dei Giudici, martiri della mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la scritta “Gli uomini passano…le idee restano” a dare il benvenuto. La successione degli interventi, come di seguito descritti, è stata ripresa dal giornalista e sociologo Antonio Castaldo e postata sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e “Umanitas Viva” di Napoli. Il Segretario Coppola dopo aver ringraziato sia quanti hanno accettato il suo invito ad essere presenti a questa inaugurazione sia l’intero Direttivo PD che tanto ha lavorato per questo, nel suo discorso di apertura ha precisato che questa sede “è punto di riferimento di quelli che sono i valori e gli ideali del PD con l’intento di avvicinare le persone, soprattutto i giovani. Questo è un giorno importantissimo, questa nuova sede dovrà rappresentare il futuro di Brusciano”. La Consigliera PD della Regione Campania, On. Bruna Fiola, ha riconosciuto al gruppo dirigente ed agli iscritti PD di Brusciano “il percorso congressuale che avete fatto e che non era una cosa semplice ma lo avete fatto in modo unitario”. Il Sindaco di Brusciano, Avv. Giacomo Romano, ha colto “una transizione con un nuovo modus agendi, diverso, di apertura, di collaborazione, di partecipazione, pertanto da parte del Sindaco, ma più vastamente dell’Amministrazione Comunale, massimo supporto, massima vicinanza, nell’interesse della città e dei cittadini”, On. Massimiliano Manfredi, Consigliere PD della Regione Campania ha apprezzato il buon lavoro fatto pur nelle difficoltà odierne affermando che “aprire una sezione oggi è un gesto politico di amore”. Il bruscianese On. Salvatore Piccolo ha ricordato il suo esordio politico a Brusciano, “iniziando dall’opposizione che è una grande palestra di formazione. Poi ho fatto il Sindaco in questo Comune”. Ha poi osservato con piacere la sussistenza di “un segretario giovane che si affaccia alla politica con umiltà ed entusiasmo al tempo stesso”, quindi ha espresso compiutamente il suo pensiero. Giuseppe Annunziata, Segretario Metropolitano di Napoli del Partito Democratico, ha lodato il Segretario cittadino Pasquale Coppola “per il gesto rivoluzionario che ha fatto. Il PD in Italia è l’unico ad avere dei luoghi fisici dove è permesso confrontarsi, votare e democraticamente prendere le decisioni”. Dunque, dal 31 luglio 2023 a Brusciano con il PD c’è un nuovo spazio per giovani, donne e coloro che vogliono proporre, condividere e realizzare progetti per il bene comune nel segno della pratica del pluralismo e del confronto costruttivo a partire dall’impegno del Segretario Ing. Pasquale Coppola e di tutto il Direttivo PD di Brusciano composto da: Maria Rosaria Di Maio, Giuseppe Coppola, Maria Ruggiero, Vittorio Angelillo, Michelina Ruggiero, Giuseppe Lellato, Maria Napolitano, Pasquale Di Maio, Franca Cristina Di Maio e Sebastiano D’Amore. Fra i tanti presenti all’inaugurazione vi erano, insieme al Sindaco Romano, il Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino e le Assessore, Monica Cito alla Cultura e Pina Liberti alle Politiche Sociali; il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Brusciano, Dott. Giovanni Auriemma, con alcuni Consiglieri Comunali quali, Arch. Nicola Braccolino, Nicola Di Maio e Giusy Moccia. Vi erano anche ex Amministratori e Consiglieri Comunali: Peppe Negri, Mimmo Ruggiero, Antonio Castaldo, Arch. Antonio Sposito, Avv. Alfonso Di Palma e Carminantonio Esposito, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Della Città Metropolitana di Napoli era presente il Consigliere Domenico Esposito Alaia. Del mondo della scuola, dell’arte, del lavoro e dell’associazionismo, vi erano i docenti Luisa Coppola e Umberto Onorato; la coreografa Clelia Cortini della “Modern Dance”; i coniugi Giuseppe Mocci e d Elisabetta Di Maio; Felice Piccolo; Peppe Rea dell’ANPI di Brusciano. Annunciati dal manifesto del PD ma assenti gli Onorevoli, Loredana Raia, Mario Casillo e Raffaele Topo. Infine tutti i presenti hanno partecipato al brindisi augurale ed al taglio della torta intitolata “Partito Democratico di Brusciano-Partiamo da Qui”. Auguri e Buon Lavoro per il Bene di Brusciano.