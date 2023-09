Pollena Trocchia. Al via il trasporto scolastico

Al via il trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia del territorio, i moduli di richiesta sono in corso di distribuzione nei plessi cittadini dell’Istituto comprensivo “Gaetano Donizetti”, ora che l’anno scolastico è ufficialmente cominciato per tutte le classi. «Questa Amministrazione è da tempo a lavoro per non farsi trovare impreparata al suono della prima campanella, garantendo così fin da subito importanti servizi destinati alla platea scolastica come quello del trasporto gratuito per gli alunni, attivato per facilitare la frequenza e l’accesso alle attività curriculari e programmato fin dal giorno indicato nel calendario scolastico regionale come inizio della scuola, approvato con delibera di Giunta della regione Campania numero 249 del 04.05.2023» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello. «Il servizio sarà completamente gratuito e, oltre agli alunni della scuola dell’infanzia del territorio, sarà destinato anche agli alunni già iscritti al plesso Musci che sono stati trasferiti in altro plesso. Per l’espletamento dello stesso ci avvarremo del nucleo volontari di Protezione Civile “Fire Fox”, che ringraziamo per la collaborazione» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.