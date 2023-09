Bus Eav, Nappi (Lega): 2 ore per percorrere 11 chilometri, nuovo record della coppia De Luca-De Gregorio!

“Nella giornata in cui la Circum si ferma ancora una volta - causa un evento straordinario come la pioggia - segnaliamo il nuovo primato negativo raggiunto da Eav e dalla coppia De Luca-De Gregorio: i bus hanno impiegato 2 ore per coprire gli 11 chilometri che separano Vico Equense da Sorrento. Un esordio davvero col botto per il servizio su gomma che, nelle intenzioni di Ente autonomo Volturno, avrebbe dovuto supportare il disastroso servizio su ferro e che invece si è tramutato nell’ennesima mattinata di disagi per pendolari, lavoratori, studenti. Non mettiamo limiti alla provvidenza: i record sono fatti per essere battuti e, fino a quando non decideranno di dimettersi per manifesta incapacità, i vertici dell’azienda di trasporto regionale hanno tutte le carte in regola per ottenere altri importanti… insuccessi”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.