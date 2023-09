Una mostra fotografica e documentale per rivivere l'eroismo dei partenopei e dei carabinieri durante le "4 giornate di Napoli". il sindaco Manfredi ospite nella caserma "Salvo D'Acquisto"

Questa mattina, Napoli ha commemorato con solennità l'80° anniversario delle celebri "4 Giornate di Napoli," un evento storico che ha segnato profondamente la storia della città e dell'Italia. La giornata è iniziata con una commovente cerimonia presso la Caserma "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Legione Carabinieri Campania.

Il Sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato calorosamente accolto dal Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri Campania, e dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante del Provinciale di Napoli. Gli Alti Ufficiali hanno dimostrato il loro sostegno e rispetto per la città di Napoli e per la sua storia.

Durante la toccante cerimonia, è stata deposta una corona di alloro ai lati del busto dell'eroe M.O.V.M Salvo D'Acquisto. Un tributo simbolo di gratitudine della città per coloro che hanno sacrificato tutto per la libertà e l'indipendenza dell'Italia.

Successivamente, nel cortile della caserma, il Sindaco Manfredi, accompagnato dalle autorità militari, ha avuto l'opportunità di ammirare una straordinaria mostra fotografica e documentale. Questa mostra ha ripercorso in dettaglio le fasi salienti delle "4 Giornate di Napoli" e le eroiche gesta dei Carabinieri durante quei momenti cruciali della storia italiana. Le immagini e i documenti esposti hanno suscitato emozioni profonde e hanno offerto un'occasione per riflettere sulla determinazione e il coraggio dimostrati dai Carabinieri in difesa della libertà e della giustizia.

L'80° anniversario delle "4 Giornate di Napoli" è stato un momento di profonda riflessione, unità e orgoglio per la città di Napoli. Questa commemorazione ha ribadito l'importanza di onorare la memoria storica e di trarre ispirazione dalle gesta degli eroi del passato mentre si guarda al futuro con determinazione.

Il Comune di Napoli esprime la sua eterna gratitudine ai Carabinieri e a tutti coloro che hanno contribuito a difendere l'indipendenza e la dignità della nostra amata Italia durante le "4 Giornate di Napoli" e durante tutto il periodo storico che ne è seguito.

Per suggellare la profonda unione delle istituzioni napoletane con l'Arma dei Carabinieri, il prossimo 6 Ottobre, in Piazza Plebiscito, il gonfalone del Comune di Napoli sarà insignito con la Croce D'Oro al merito dell'Arma dei Carabinieri. A consegnare la prestigiosa onorificenza, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D'Armata Teo Luzi (in allegato locandina dell'evento, ndr).