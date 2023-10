Calcio balilla: Napoli Campione d'Italia 2023

Napoli è campione d'Italia 2023, anche nel calcio balilla

Dal 13 a l 15 ottobre in quel di Codogno l'Asd Licb Napoli Calcio balilla ha vinto il campionato Italiano a squadre, indetto dalla Figest/Licb.

Un fine settimana molto lungo per la società sportiva del Napoli e gli atleti quali hanno dovuto combattere con tutte le squadre d'Italia per salire sul gradino più alto del podio, battendo in finale uno strepitoso Bologna.

Rosa dei giocatori

1) Federico Mariano

2) Rosica Luigi

3) Gatta Gennaro

4)Farina Corrado

5) Sampieri Walter

6) Rollo Gabriel

7) Bedogni Sergio

Il Referente della Figest Campania calcio balilla sirica Francesco, che da anni coltiva giovani leve per raggiungere questi obbiettivi, riferisce che la squadra del Napoli Calcio Balilla quest'anno sta portando risultati eccezionali basta pensare alla vittoria e qualifica alla champions league che si svolgerà a Roma nel mese di Novembre, ringraziamo tutti i partner e sostenitori

IL CALCIO BALILLA ORMAI È UNO SPORT A TUTTI GLI EFFETTI RICONOSCIUTO DAL CONI,

