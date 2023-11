Albero caduto in via Santa Lucia, Nappi (Lega): tragedia sfiorata, Comune si attivi per messa in sicurezza del verde

Albero caduto in via Santa Lucia, Nappi (Lega): tragedia sfiorata, Comune si attivi per messa in sicurezza del verde. “Al di là del grado di allerta, non è tollerabile che ogniqualvolta il maltempo imperversa su Napoli, si rischi la tragedia e di piangere altre vittime. Quanto ancora bisognerà aspettare perché il Comune si attivi con i necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza sia del verde pubblico che degli edifici?”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.