Ottaviano, 5 milioni di euro per il plesso Trappitella

Il Comune di Ottaviano ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro (5.257.535,96) per l’adeguamento sismico, la verifica della vulnerabilità e l’individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo del plesso scolastico di via Trappitella.

Il finanziamento rientra nel programma “Scuola Viva in cantiere” della Regione Campania: il progetto esecutivo dell’amministrazione comunale è stato accolto in pieno, ora saranno compiuti tutti i passi necessari per l’avvio dei lavori.

Dice il sindaco Biagio Simonetti: “Con l’assessore all’istruzione Virginia Nappo stiamo dando priorità totale alla scuola, che riteniamo fondamentale per la crescita della comunità. È nostra intenzione dare ai nostri ragazzi sedi adeguate, posti dove studiare nel migliore dei modi”