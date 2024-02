Michele Schiano di Visconti eletto coordinatore di Fratelli d'Italia di Napoli e provincia, i complimenti di Iannone

“Complimenti all’On Michele Schiano di Visconti eletto Presidente Provinciale di Napoli. Ma la vittoria di tutti è stata la partecipazione di quasi 3800 iscritti nei 5 seggi di Melito, Forio, Terzigno, Mariglianella e Torre del Greco. Un Congresso vero, una festa della democrazia. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato ai seggi, ai candidati alla Direzione, al Sottosegretario On. Prisco che ha Presieduto il Congresso e ai colleghi Parlamentari Nastri, Perissa, Montaruli, Silvestroni, Sbardella, Lisei, Rossi e Palombi che hanno presieduto i seggi delle votazioni. C’è stata una grande partecipazione ma tutto si è svolto in un clima sereno e trasparente in cui gli iscritti hanno espresso la loro scelta per il Presidente ed i Dirigenti. Dopo Benevento, Caserta, Salerno, Avellino e Napoli Provincia, il 18 febbraio 2024 terremo anche il congresso di Napoli città e avremo concluso questa grande stagione di democrazia interna”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

