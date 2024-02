Voragine a Napoli, Nappi (Lega): ancora una strage sfiorata, urgono interventi immediati per città “colabrodo”

“Solo per un caso non piangiamo altre vittime a Napoli, città sempre più ‘colabrodo’, a causa dell’apertura dell’ennesima voragine che questa volta ha interessato via Morghen. Dopo il disastro dell’amministrazione De Magistris, ci saremmo aspettati un cambio di passo ma constatiamo che continua la massima inerzia sul fronte della manutenzione e dei controlli sulla stabilità delle strade cittadine. Il Comune si svegli, urgono interventi immediati. È indegno che si rischi la vita perfino quando si tratta di percorrere una strada!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a Napoli.