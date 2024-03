Ha malore in aula, morta studentessa di 14 anni nel Napoletano

Una studentessa di 14 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore.

Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad intervenire all'istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli. Durante le lezioni la ragazza avrebbe accusato un malore, morendo poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118. Il corpo è stato portato al reparto di Medicina Legale dell'ospedale San Giuliano, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Frequentava il primo anno del corso di informatica la ragazza di 14 anni che è morta per un malore improvviso nel plesso di via Spazzilli dell'istituto superiore Marconi di Giugliano in Campania. A quanto si apprende la ragazza, che viveva con la sua famiglia in città, è giunta con un ritardo a scuola. Ma appena si è seduta nel banco è stata colta da un malore. È stata immediatamente soccorsa dai docenti che hanno allertarto il 118. I soccorritori sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti anche perché la postazione dello stesso 118 è a poca distanza ma per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una notizia che ha gettato nello sgomento non solo la comunità scolastica (la dirigente Giuseppina Nugne ha sospeso le lezioni ed ha espresso il cordoglio alla famoglia), ma l'intera città di Giugliano.

