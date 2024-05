Corsi anti aggressione, Nappi (Lega): Eav tra incompetenza e sperpero di denaro pubblico

“Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere per l’ennesima trovata dei vertici di Eav. Soltanto il peggiore management della storia dei trasporti pubblici in Campania poteva partorire l’idea di organizzare dei corsi di sviluppo della 'intelligenza emotiva' per scongiurare il rischio di aggressioni ai danni del personale. Parliamo di un’azienda leader nel campo dell’incompetenza, dalla gestione e dai bilanci disastrosi, che si permette il lusso di sperperare altro denaro pubblico invece di utilizzare le risorse per offrire agli utenti un servizio degno di questo nome. Per fare piena luce su questa iniziativa folle e per individuare con precisione i costi, e i soggetti a cui si è affidato il compito di svolgere i corsi, presenterò una interrogazione consiliare. Basta con la sperimentazione sulla pelle dei campani”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

