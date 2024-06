Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale nomina la Giunta: 4 politici ed un tecnico-vicesindaco

“Abbiamo tanta voglia di ripartire e di proseguire nel percorso intrapreso cinque anni fa per il cambiamento di Sant'Antonio Abate. Per questo motivo, siamo già pronti ad annunciare la nuova squadra che mi affiancherà”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che annuncia la nomina della Giunta, che sarà composta da quattro assessori di nomina politica legata alle liste civiche che hanno sostenuto la sua candidatura ed un tecnico che rivestirà anche il ruolo di vicesindaco, di sua nomina diretta.

La Giunta comunale abatese sarà formata da Tobia Manfuso (La Forza Gentile), Catello Di Risi (Federazione Abatese), Lucia Afeltra (Ilaria Abagnale Sindaco), Martino Abagnale (Ilaria Valore Abatese) e da Antonio Afeltra, che avrà anche l'incarico di vicesindaco.

“Si tratta di una Giunta solida e con competenze importanti – illustra Ilaria Abagnale, che vede le conferme di Catello Di Risi e Lucia Afeltra, assessori uscenti che hanno ottenuto un ottimo risultato elettorale seppure non eletti, e che si arricchisce grazie alle competenze di un imprenditore di spessore come Tobia Manfuso, del giovane e motivato maresciallo dei carabinieri Martino Abagnale e di un tecnico che mi ha già affiancato nei primi cinque anni della mia amministrazione, Antonio Afeltra, a cui andrà anche il ruolo di vicesindaco. Ho distribuito a tutti deleghe importanti, ma ho deciso di trattenerne alcune, come già fatto in passato”.

Ecco, dunque, l'elenco completo dei componenti della nuova Giunta comunale di Sant'Antonio Abate con le relative deleghe assegnate.

Ilaria Abagnale (Sindaco): Progetti strategici per la città - Comunicazione istituzionale - Sportello del cittadino - Lavori pubblici - Edilizia scolastica - Finanziamenti e fondi esterni - Politiche economiche e finanziarie - Bilancio - Pianificazione urbanistica, generale ed esecutiva - Piano urbanistico comunale ed attuativo - Infrastrutture, edilizia privata e pubblica - Condono edilizio - Assessorato alla gentilezza.

Antonio Afeltra (Vicesindaco): Gestione del cimitero - Pubblica illuminazione e politiche energetiche - Smart city - Comunità energetica - Ambiente ed ecologia - Protezione Civile e dissesto idrogeologico - ATO 3 Regione Campania - Rapporti con Gori - Manutenzione delle strade - Fondi Piano nazionale ripresa e resilienza.

Tobia Manfuso (Assessore): Associazionismo - Cooperazione internazionale e gemellaggi - Gestione e manutenzione siti sportivi - Rapporti con l'associazionismo sportivo - Politiche per lo sviluppo economico - Commercio - Suap e Attività produttive – Turismo - Sportello unico delle imprese - Tributi - Sicurezza dei cittadini e Polizia Municipale - Programmazione della viabilità – Sosta e parcheggi.

Catello Di Risi (Assessore): Servizi sociali - Politiche sanitarie - Politiche per la famiglia - Politiche dell'integrazione - Ente d'Ambito - Rapporti con le istituzioni socio-sanitarie - Politiche per l'immigrazione - Trasporto di carattere sociale e scolastico - Trasporto urbano e mobilità - Rapporti con il CISS - Farmacia comunale - Centro anziani.

Lucia Afeltra (Assessore): Istruzione e politiche educative - Servizi infanzia - Mensa scolastica - Sicurezza del lavoro e relazione con le parti sociali - Politiche per la tutela del consumatore - Diritti civili e pari opportunità - Cultura e tutela di beni culturali - Tutela degli animali - Promozione attività e rapporti con il garante degli animali - Contenzioso - Artigianato e Agricoltura.

Martino Abagnale (Assessore): Politiche giovanili - Informagiovani - Biblioteca - Forum dei giovani - Impegno per la Legalità - Programmazione e gestione eventi - Fiera e Spettacoli - Tradizioni popolari - Gestione delle risorse umane e Riorganizzazione dell'apparato comunale - Relazioni con il pubblico - Servizi elettorali e demografici - Verde pubblico e gestione parchi e giardini - Arredo e decoro urbano.