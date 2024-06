Preso nel Napoletano ricercato, era in auto con la famiglia

Erano sulle sue tracce dallo scorso 7 giugno e ieri sera i carabinieri di Giugliano in Campania lo hanno individuato con la famiglia mentre viaggiava a bordo di un'auto guidata dalla moglie sull'asse mediano, in località Varcaturo: è stato assicurato alla giustizia Davide Tucci 45enne di Grumo Nevano ritenuto elemento contiguo al clan Aversano, operante nei comuni di Grumo Nevano, Casandrino e zone limitrofe. L'ufficio esecuzioni penali della procura generale di Napoli ha emesso agli inizi del mese un ordine di carcerazione nei suoi confronti: il provvedimento sanciva una pena di 9 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Tucci però era risultato irreperibile. I militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano si sono subito messi sulle su tracce e grazie a pedinamenti, web patrolling e analisi dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a individuato e ieri sera intorno alle 21 a bloccarlo. In auto, oltre alla moglie, c'erano anche i suoi due figli: il ricercato non ha opposto resistenza: è arrestato e poi trasferito nel carcere di Napoli Secondigliano.

