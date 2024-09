Trasporti, Nappi (Lega): ennesimo passo in avanti per Av Napoli-Bari

“Il completamento dello scavo della galleria Grottaminarda, ad Avellino, rappresenta l’ennesimo fondamentale step per l’Alta velocità Napoli-Bari. Grazie all’impegno del vicepremier e ministro Matteo Salvini e del Governo nazionale si accelera ancora sul fronte delle infrastrutture, dei collegamenti, colonna portante dell’economia, con una visione strategica e un’attenzione per il Mezzogiorno senza precedenti. Sempre più avanti, per lasciarci definitivamente alle spalle la stagione dei ‘no’ a prescindere delle sinistre”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.