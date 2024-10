Pimonte: imprenditore italo-brasiliano nominato “Ambasciatore delle bellezze di Pimonte nel mondo”

La festa dell’Emigrante, tra antiche tradizioni ed emozioni. La comunità di Pimonte ha festeggiato la famiglia dell’imprenditore Giuseppe Tropi Somma, conterranei emigrati in Brasile che si trovano da decenni lontano dal loro paese, dedicandogli un evento che ha visto la presenza delle istituzioni e degli esperti del turismo delle radici. E l’imprenditore è stato insignito del titolo di “Ambasciatore delle bellezze di Pimonte nel mondo”. Il tutto s’inserisce proprio nel progetto “Turismo delle Radici”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e fortemente voluto dalla Fondazione Monti Lattari, con il patrocinio di Regione Campania, Comune e Pro Loco. L’omaggio alla famiglia Tropi Somma ha rafforzato anche il gemellaggio tra la comunità di San Francisco de Paula (dove risiede l’imprenditore) e Pimonte, suggellato 20 anni fa. “E’ un onore per me tornare nella nostra Pimonte – ha affermato l’imprenditore – una terra che resta sempre nel mio cuore nonostante siano trascorsi ormai diversi decenni da quando mi sono trasferito in Brasile. Spero di ricambiare al più presto questa splendida ospitalità per ogni cittadino pimontese”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Somma. “Questa settimana ho avuto la grande fortuna di conoscere Tropi Somma – afferma - una bellissima persona, un grande imprenditore. Un illustre cittadino di Pimonte che oltre cinquant’anni fa lasciava l’Italia per il Brasile, una terra in cui ha fatto fortuna e partecipato allo sviluppo di numerose aziende che hanno dato lavoro a centinaia e centinaia di dipendenti, soprattutto donne alle quali ha dato stabilità e futuro. Per questi meriti è stato riconosciuto per il suo valore dalla Repubblica italiana e dallo Stato brasiliano. Adesso finalmente anche la sua Pimonte gli ha dato un giusto riconoscimento, dopo il gemellaggio iniziato una ventina di anni fa con il Comune brasiliano dove Tropi ha creato impresa e sviluppo a San Francisco de Paula”. Un evento (quello della scorsa sera) fortemente voluto anche da Pasquale Somma (presidente del consiglio comunale), Davide Minieri (consigliere con delega alla Cultura) e da tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale.