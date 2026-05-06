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Acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni, Nappi (Lega): Regione informata da 3 mesi, gravissimo che si muova solo adesso

06 Maggio 2026 Author :  
Acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni, Nappi (Lega): Regione informata da 3 mesi, gravissimo che si muova solo adesso

“Ci chiediamo come sia possibile che a fronte di una situazione di grave rischio per la salute di tantissimi cittadini campani e di una nota ufficiale trasmessa dall’Università Federico II alla direzione regionale della Sanità quasi tre mesi fa, Palazzo Santa Lucia solo oggi si occupi della questione. E per giunta non lo fa con interventi mirati per provare a risolvere la criticità ma con una semplice richiesta alle Asl di attivare verifiche. Siamo veramente al paradosso, al governo dei ‘vedremo’ e delle parole. È inconcepibile: non si può perdere così tanto tempo per tutelare la salute della comunità”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

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