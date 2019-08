A Paestum "Vacanze cardioprotette", a settembre la firma della convenzione

"Vacanze cardioprotette" è il nuovo e più importante progetto ideato per il 2019 tra la Sicme Energy e Gas e il Consorzio albergatori di Paestum. La società di vendita di gas & power Sicme ha, infatti aderito alla stipula della convenzione "Energia per la vita" proposta dal Consorzio Albergatori di Paestum “Paestum IN" con il patrocinio della Confcommercio, Croce Rossa Italiana, Città di Capaccio Paestum e Parco Archeologico di Paestum. Grazie alla Sicme, verrà donato al Consorzio un defibrillatore, per garantire ai propri ospiti una vacanza cardioprotetta. "Un hotel cardioprotetto comunica a tutti la cultura e il valore della prevenzione ed ha senza dubbio una migliore immagine verso l’esterno, offrendo una tranquillità supplementare che testimonia l’attenzione alla salvaguardia della vita dei propri ospiti e lavoratori" ha detto Pierluigi Punzi, amministratore delegato della Sicme Energy e Gas, sottolineando che "il Consorzio Albergatori di Paestum nasce come ente destinato a svolgere attività di promozione e di assistenza delle strutture alberghiere; è impegnato per la crescita e tutela della categoria e riveste una posizione di indubbia centralità nell'economia turistica. Vogliamo anche noi fare la nostra parte per essere in linea con i nostri clienti che credono nel progetto di cardioprotezione in favore degli ospiti delle proprie strutture". "Ma il progetto è ben più lungimirante", ha aggiunto Pino Greco, Presidente di Paestum IN, "grazie alla disponibilità della Sicme, ulteriori due defribrillatori saranno donati al Museo di Paestum diretto da Gabriel Zuchtriegel e alla Città di Capaccio Paestum amministrata dal Sindaco Franco Alfieri; mentre, grazie alla pubblicazione del bando Por Campania sull’efficientamento energetico, sempre la Sicme, si impegnerà a supportare gli imprenditori interessati al processo di miglioramento dei costi energetici, mettendo a loro disposizione il know how necessario per il tramite della società collegata Officinae Verdi, unica in Italia accredita con il marchio WWF, affinché ad ogni Azienda, che porterà a compimento l’opera di efficientamento energetico, la Sicme Energy e Gas doni un proprio defibrillatore. Contiamo di diventare per il prossimo anno il Comune con i Cittadini e gli Ospiti più cardioprotetti d’Italia, ulteriore passo per migliorare il processo di Eccellenza Generale che Paestum merita ed ha sempre avuto dalla sua fondazione". La Croce Rossa Ialiana sarà deputata a svolgere la formazione, in loco, con il suo personale esperto. La firma della convenzione è prevista per il giorno 6 settembre 2019 presso il Museo Archeologico di Paestum.