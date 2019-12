Emergenza ambientale a Battipaglia, Fasano (Fi): "Ascoltare il grido di dolore dei cittadini"

«Il grido di dolore lanciato questa mattina dai circa 6mila battipagliesi che sono scesi in piazza non può restare più inascoltato». A dirlo è il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano in merito all’emergenza ambientale che ha riguardato e continua a riguardare la città di Battipaglia. «I cittadini sono stanchi di ascoltare promesse e concetti astratti - prosegue Fasano -, è ineludibile passare ai fatti per garantire respiro a una comunità che ha pagato a carissimo prezzo le problematiche legate al ciclo dei rifiuti. Nel lanciare questo appello, però, non possiamo esimerci dal ricordare le responsabilità di Regione Campania e Provincia di Salerno, entrambe guidate dal centrosinistra, che continuano a palesare evidenti limiti e gravi insufficienze nel fronteggiare questa emergenza. Forza Italia, anche attraverso il suo capogruppo in Consiglio comunale, Valerio Longo, ha sempre avuto un quadro chiaro della situazione e ha più volte ricordato la necessità di trovare una soluzione concreta a questo disastro ambientale che dura da troppo tempo», conclude il deputato Enzo Fasano.