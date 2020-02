Pontecagnano. Raccolta fondi nel Salernitano per donare casco refrigerante al Ruggi di Salerno

Si chiama Pontecagnano Faiano Solidale ed e' l'iniziativa finalizzata a sostenere la raccolta fondi per l'acquisto di un casco refrigerante da donare al day hospital Oncologico dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il progetto, presentato oggi al Comune di Pontecagnano Faiano, trova la sua massima espressione nel volto di Teresa Giordano, giovane salernitana che ha fatto della battaglia al cancro la sua impresa piu' grande. Tanti i partner coinvolti: all'incontro hanno, infatti, partecipato Antonia Autuori, presidente della Fondazione Comunita' Salernitana, Lucio Ronca, presidente del Cna Salerno, Prosperina Gallotti Trani, in rappresentanza dell'Inner Wheel Salerno, Clementina Savastano, responsabile day hospital Oncologico del Ruggi, Lucia Zoccoli, autrice del blog 'I Volti di Cassandra' e Rossella Graziuso, speaker di Radio Castelluccio. Una rete di donne e uomini che hanno sostenuto un percorso che mira ad incidere sul benessere psicofisico di quante e quanti sono costretti a sottoporsi a trattamenti chemioterapici. Grazie all'utilizzo del casco, il cui costo si aggira intorno ai 36mila euro, le persone affette da cancro potranno dunque usufruire di un trattamento mirato a limitare ai minimi termini la caduta di capelli, preservando la propria integrita' fisica e psicologica. "Trattare di questi temi - ha detto il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara - e' sempre difficile perche' essi coinvolgono la sfera emotiva e riaprono le piccole e grandi ferite che ciascuno di noi porta irrimediabilmente nel cuore. Eppure tutti sappiamo quanto sia necessario parlarne per tenere alta l'attenzione su una patologia diffusa, che anche la forza d'animo e lo spirito propositivo possono contribuire a debellare. Teresa e' uno straordinario esempio di coraggio e di esperienza al servizio degli altri. Noialtri possiamo emularlo per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di uno strumento che sicuramente rendera' meno dura la lotta al tumore". Pontecagnano Faiano Solidale continuera', nei prossimi giorni, con la consegna dei Pink Box, salvadanai di colore rosa, negli esercizi commerciali, nelle scuole ed in tutte le strutture che vorranno concorrere al progetto. Sara', inoltre, inviata una richiesta a nome del sindaco Lanzara e di tutti i sindaci del comprensorio che stanno sposando questa importante causa al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca affinche' contribuisca materialmente al progetto destinando una cifra significativa all'acquisto del casco.