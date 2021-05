Fs: aumenta offerta 'treni-mare', +150 collegamenti

Al mare in treno. Sono circa 150 i collegamenti al giorno in piu' che il Gruppo FS Italiane mette a disposizione delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di svago e turismo. Con l'arrivo delle belle giornate, infatti, sempre piu' persone stanno scegliendo i treni regionali e a media e lunga percorrenza di Trenitalia per viaggiare nel fine settimana e nei giorni festivi. Soluzione che permette di evitare il traffico e lo stress dei mezzi privati e raggiungere in totale sicurezza le tante localita' balneari del Belpaese. Lo annuncia sul proprio sito Fs Italiane. Costa ligure, citta' d'arte, litorale campano e laziale, riviera adriatica e spiagge del Sud. Gradualmente da inizio maggio Trenitalia ha pianificato l'inserimento di ulteriori collegamenti per soddisfare la crescente domanda di trasporto, anche sulla base del piano di riaperture previsto dal Governo italiano. Aumentano quindi i cosiddetti "treni del mare" da Lombardia e Piemonte verso la Liguria con la possibilita' di raggiungere direttamente da Torino e Milano localita' quali Ventimiglia, Albenga, Imperia e Savona. Sull'altro versante della Liguria il Gruppo FS Italiane ha previsto un potenziamento di 44 collegamenti al giorno del Cinque Terre Express, da Levanto a La Spezia. Aumentate anche le corse regionali da e per Venezia, facilmente raggiungibile da Bologna, Verona e Trieste in tutti gli orari della giornata, oltre ai collegamenti verso le tante altre citta' d'arte italiane. Anche al Sud l'offerta regionale e' stata adeguata per offrire un maggior numero di collegamenti verso le spiagge della Costiera Amalfitana e Sorrentina fra Napoli e Salerno o per raggiungere le bellezze del Cilento fino a Sapri. In Campania, per chi vuole trascorrere una giornata all'insegna della cultura, si possono raggiungere facilmente Caserta e Pompei grazie alle soluzioni integrate treno + autobus acquistabili integralmente sui canali di vendita di Trenitalia. Potenziati, sempre al Sud, i collegamenti con le localita' balneari di Puglia, Calabria e Sicilia. Alcuni esempi: piu' corse da e per Cefalu' e fra Siracusa a Donnafugata, in Sicilia e da Lamezia a Rosarno, in Calabria, con il Tropea Line.