Strade. La Regione Campania aggiudica lavori di messa in sicurezza a Trentinara e Sapri

La Regione Campania, a seguito di protocollo d’intesa con la Provincia di Salerno per l’affidamento di lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”, con proprio decreto n. 377 del 14 giugno u.s. aggiudica i lavori ricadenti nel Comune di Trentinara e nel Comune di Sapri.

“Il Decreto della Regione – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – aggiudica entrambe le opere ricadenti nei due Comuni del nostro territorio. Quindi sia i “Lavori urgenti per la messa in sicurezza, mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede stradale della SP 13 al km 12+300 nel Comune di Trentinara” che i “Lavori urgenti per la messa in sicurezza a seguito di dissesto franoso sulla SR ex SS 104 al Km.5+150 nel comune di Sapri”.

Nello specifico a Trentinara, il recupero e la messa in sicurezza di un ponte sulla SP 13 viene finanziato per 934 mila euro, mentre a Sapri l’importo finanziato dei lavori di messa in sicurezza della frana con palificata è di 325 mila euro.

Grazie al finanziamento della Regione Campania, in particolare del Presidente On. Vincenzo De Luca - conclude Strianese - riusciamo a realizzare questi interventi che ci permettono di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria attraverso il coordinamento del Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

Apriamo nuovi cantieri quindi che non solo portano maggiore sicurezza sulle nostre strade, ma anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”