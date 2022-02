Pellegrino, a breve ripristino fermata Sassano-Teggiano

"A breve sara' ripristinata la fermata Sassano - Teggiano, in provincia di Salerno. Grazie agli opportuni interventi tecnici e amministrativi di Trenitalia insieme al Comune di Sala Consilina, il servizio sostitutivo di Trenitalia Campania, sospeso temporaneamente, riprendera' a funzionare". A darne notizia e' Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania che ha interagito con i vertici regionali di Trenitalia, ai quali ha esposto le criticita' create alle comunita' locali, private di un servizio essenziale. "Ringrazio il direttore regionale di Trenitalia Mario Cuoco (rpt, Cuoco), che tempestivamente si e' attivato per risolvere i disagi creati agli utenti. Il lavoro della Regione Campania sulle Aree Interne continua con attenzione e determinazione" ha concluso Pellegrino.