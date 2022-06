Ferrovie: dal 12/6 lavori su Battipaglia-Potenza-Metaponto

"Con il cambio di orario estivo partiranno i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria che interesseranno tutta la linea ferroviaria Battipaglia- Potenza-Metaponto". Lo ha annunciato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta lucana - l'assessore regionale della Basilicata alle infrastrutture, Donatella Merra, specificando che "per la realizzazione degli interventi e' stata stabilita l'interruzione del servizio ferroviario sulle linee Taranto-Potenza e Potenza-Salerno, a partire dal 12 giugno e sino al 7 agosto". "Stiamo parlando - ha aggiunto Merra - di investimenti importanti per circa 50 milioni di euro, indirizzati alla velocizzazione delle linee e all'upgrade delle stazioni ferroviarie. Sono attivita' necessarie ad assicurare il mantenimento efficiente delle infrastrutture ferroviarie, anche a garanzia della sicurezza e della tutela dei viaggiatori, dalle quali non si puo' prescindere". Nel comunicato e' inoltre sottolineato che "la circolazione sara' ripristinata nei tempi certi, preventivamente indicati da Rfi e Trenitalia, dunque, per il 7 agosto, termine entro il quale si tornera' alla normalita'. Nel frattempo, il servizio viaggiatori sara' assicurato con il programma alternativo dei bus sostitutivi che salvaguardera' gli spostamenti dell'utenza". Merra ha concluso evidenziando che "a tal proposito ci siamo attivati prontamente, tenendo aperti i canali di comunicazione con Fs, per limitare al minimo i disagi ai passeggeri".