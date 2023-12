Cinghiali e peste suina africana: a Paestum incontro con il commissario straordinario Caputo

Problematica degli ungulati vaganti e diffusione della peste suina africana sul territorio. Il

Consorzio Bonifica di Paestum promuove, per il giorno 12 dicembre alle ore 18, presso la sede

consortile di Capaccio Paestum, un incontro pubblico sul Piano Straordinario di catture,

abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione

dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) - Anni 2023-

2028, alla presenza del Commissario straordinario di Governo, il prof. Vincenzo Caputo.

Su invito del presidente del Consorzio pestano, Roberto Ciuccio, al dibattito parteciperanno

anche il presidente della Provincia di Salerno e sindaco della città dei Templi, Franco Alfieri; i

sindaci dei comuni del comprensorio di competenza dell’ente di bonifica, dirigenti dell’Asl di

Salerno e dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Scopo dell’incontro è informare correttamente consorziati, allevatori, agricoltori e fondisti

sulle nuove risposte alle criticità innescate dalla sovrappopolazione dei cinghiali, con il

supporto del dott. Francesco Grippa, medico veterinario, dirigente Sanità Animale dell’Asl

Salerno e componente del GOT (Gruppo Operativo Territoriale per l’emergenza peste suina).

“Tra gli obiettivi del Consorzio c’è anche quello di raccogliere le istanze dell’utenza, che da

tempo ci sollecita sulle criticità legate agli ungulati vaganti sul territorio - spiega il presidente

Ciuccio - per questo ci siamo attivati per illustrare al meglio gli strumenti governativi idonei

allo scopo, onde evitare allarmismi e pianificare le giuste strategie con il sostegno degli

esperti; per questo motivo, oltre al prof. Caputo ed agli esperti dell’Asl, ho chiamato a raccolta

i sindaci delle comunità più flagellate dai cinghiali, estendendo l’invito a partecipare a tutti

coloro che sono afflitti dalla problematica ed hanno necessità di capire come risolverla nel

rispetto delle vigenti normative in materia”.