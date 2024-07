Turismo outdoor e ai giochi sospesi in aria di Parco Avventura Postiglione, al via con Regione, Provincia e Comune

Taglio del nastro ieri pomeriggio al Parco Avventura Postiglione, il parco avventura sito alle Porte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A dare il via al turismo outdoor e ai giochi sospesi in aria tra gli alberi, i rappresentanti istituzionali della Regione Campania con il Presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone, della Provincia di Salerno con il consigliere provinciale delegato al Turismo, Pasquale Sorrentino, e il vicepresidente Giovanni Guzzo, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con il rappresentate Francesco Bellomo, del Comune di Postiglione con il sindaco Carmine Cennamo, e della Cooperativa Alburni Futuro, ente gestore del Parco con il presidente Michele Paolino e i soci. Inaugurazione attesissima quella di Parco Avventura Postiglione, sito in località Bivio Tempe di Sant’Angelo di Postiglione, un mega parco giochi all’aria aperta con i giochi sospesi in aria per adulti e bambini e differenziati per grado di difficoltà, aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 19. Un luogo di divertimento, ma anche di sport e turismo outdoor, esteso su una superficie di quattro ettari di bosco immersi nell’antico bosco di Sant’Angelo, realizzato grazie ai fondi Psr della Regione Campania e gestito da decine di famiglie e giovani postiglionesi della Cooperativa Alburni Futuro. Tanti i giochi: giochi per bambini, percorsi avventura con pareti arrampicata, tronchi oscillanti, piattelli, altalena di corde, carrucola, ponti tibetani, reti e passerelle sospese tra gli alberi, area relax e area bar e picnic con punti barbecue tra le querce. Attività a cui, grazie ad un protocollo d’intesa turistico stipulato tra il Comune e gli operatori economici locali, è possibile associazione ulteriori attività presenti su tutto il territorio postiglione, che collegano Parco Avventura Postiglione, al centro storico e alla montagna, passando per il fiume e l’antica Strada Regia delle Calabrie, quali percorsi di trekking e snow walking in montagna, mountain bike, rafting sul fiume, visite guidate nel centro storico e presso i monumenti religiosi e storici e i percorsi enogastronomici presso le attività ristorative e le aziende agricole locali, altri giochi e sport outdoor. Per info e contatti Parco Avventura Postiglione: Tel. +39 376 2386006 – Facebook -Instagram: @Parco Avventura Postiglione.

