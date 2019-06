Busta con proiettili al sindaco di Roscigno, Pino Palmieri

Una busta con all'interno due proiettili e' stata ricevuta dal sindaco di Roscigno (SALERNO), Pino Palmieri. Secondo quanto si e' appreso nella busta non c'era alcun messaggio. Gli inquirenti non tralasciano alcuna pista. Pino Palmieri, militare della Guardia di Finanza, da diversi anni e' impegnato in politica tra le fila del centrodestra. Ha ricoperto diversi incarichi tra i quali quello di consigliere regionale nel Lazio con la giunta Polverino e presidente della Comunita' Montana degli Alburni.