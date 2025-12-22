Salerno, controllo del territorio: la Polizia di Stato rimpatria cittadino extracomunitario irregolare

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di immigrazione e innalzare i livelli di sicurezza su tutto il territorio.

Nella giornata del 19 dicembre, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, a completamento di un’articolata attività di monitoraggio e controllo, hanno proceduto all’allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino tunisino, risultato irregolare a seguito degli accertamenti di rito.

L’uomo è stato scortato dal personale operante presso lo Scalo Aereo di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato per il definitivo rimpatrio verso il Paese d’origine.

Questa operazione si inquadra nel più ampio piano di controlli straordinari disposti dal Questore di Salerno, finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità e a monitorare costantemente le presenze sul territorio.

Il lavoro quotidiano degli Agenti dell’Ufficio Immigrazione rappresenta un tassello fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico: attraverso un’attenta verifica delle posizioni giuridiche, la Polizia di Stato assicura che la permanenza sul suolo nazionale avvenga nel pieno rispetto della legge.