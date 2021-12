Archeologia. Al rione terra in mostra reperti inediti di Cuma

Si chiama Terra il programma di iniziative di valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area flegrea presentato questa mattina nell'atrio di palazzo Migliaresi al Rione Terra a Pozzuoli alla presenza del direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano, del direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania Rosanna Romano e del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Tre grandi eventi e una serie di azioni correlate in sedi diverse del Parco caratterizzano il programma di Terra, che intende coniugare gli aspetti della ricerca scientifica con quelli divulgativi e di valorizzazione del territorio attraverso l'esposizione dei reperti inediti. La prima mostra in programma è "Terra. La scultura di un paesaggio", visitabile a partire da sabato 18 dicembre. Nei locali collocati al piano terra di palazzo De Fraja, nel Rione Terra di Pozzuoli, trovano spazio le scoperte frutto di recenti ricerche archeologiche nell'area di Cuma, condotte da equipe italiane e straniere. L'allestimento nel museo della Città al Rione Terra prevede l'esposizione di reperti rinvenuti negli ultimi 15 anni di ricerca archeologica nel sito di Cuma, inediti e mai esposti prima. L'exhibit design, oltre alla produzione di specifici contenuti multimediali, propone due tipologie di interventi fortemente integrati, uno finalizzato allo sviluppo di un sistema software e hardware per la messa in onda dei prodotti digitali, l'altro alla realizzazione dei dispositivi per l'allestimento fisico dei reperti. L'ingresso alla mostra presenta il concept dell'allestimento, sviluppando con mappe grafiche il percorso nel tempo e nei luoghi delle storie narrate. Pannellature in forex saranno integrate con tre schermi ultra wide per aggiungere livelli di cinematismo ai contenuti a stampa, intervallando a raffigurazioni piane scenari tridimensionali riferiti ai luoghi della mostra. "Terra. La scultura di un paesaggio" sarà aperta al pubblico fino a giovedì 31 marzo 2022. Ogni sabato, domenica e giovedì mattina l'accesso è gratuito.