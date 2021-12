Cinema. Fino al 2 gennaio, il Sorrento Winter Fest

Da oggi, 26 dicembre al fino al 2 gennaio, il cinema Armida di Sorrento ospiterà il Sorrento Winter Fest, programmato nell'ambito della 26esima edizione del Capri Hollywood, l'evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, con l'Istituto Capri nel mondo e il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Sorrento, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative nazionali e delle ordinanze regionali in materia sanitaria anti Covid-19. L'accesso alle proiezioni è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA

DOMENICA 26 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:00 – MIMI METALLURGICO (125′)

17:30 – WEST SIDE STORY (156’)

20:30 – FREAKS OUT (141’)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

17:30 – MARX PUO ASPETTARE (96′)

21:00 – UNA NOTTE DA DOTTORE (92′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – PER TUTTA LA VITA (101’)

21:00 – L’AFIDE E LA FORMICA (100′)

LUNEDI 27 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:00 – TIME IS UP (108′)

17:30 – È STATA LA MANO DI DIO (130’)

21:00 – I FRATELLI DE FILIPPO (142′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

17:30 – BENVENUTI A CASA ESPOSITO (90′)

21:00 – SILENT NIGHT (90’)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA (96′)

21:00 – COMMEDIA ALL’ITALIANA (54′)

MARTEDI 28 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:00 – COME PRIMA (90′)

17:00 – LOCKDOWNLOVE.IT (20′)

17:30 – THE POWER OF DOG (125’)

21:00 – SCHOOL OF MAFIA (95’)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

17:30 – QUERIDO FIDEL (91′)

21:00 – MONDOCANE (110’)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – DIETRO LA NOTTE (90’)

21:00 – TRA DUE BATTITI (103′)

MERCOLEDI 29 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:30 – ENCANTO (99′)

17:30 – IL MATERIALE EMOTIVO (99′)

21:00 – A BIRD FLEW IN (95′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

17:30 – ALIDA (105′)

21:00 – FINO A ESSERE FELICI (90′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – LA LEGGE DEL TERREMOTO (80’)

21:00 – 12 REPLICHE (100′)

GIOVEDI 30 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

14:45 – COMEDIANS (96′)

16:45 – ETERNALS (156′)

21:00 – Il BAMBINO NASCOSTO (110′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

17:30 – ADDIO AL NUBILATO (90’)

21:00 – IMMORTALIST (90′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – SISSY (20′)

18:30 – LO SGUARDO SU VENEZIA (68′)

21:00 – THE BLACK SHEEP (34′)

A seguire – AROUN ROBIN (77’)

VENERDI 31 DICEMBRE

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:30 – YAYA E LENNIE (110′)

17:45 – COVID 19 GROUND ZERO (90′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

15:00 – I NOSTRI FANTASMI (90′)

17:00 – UNA SCONOSCIUTA (75′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

16:30 – MARYLIN HA GLI OCCHI NERI (110′)

SABATO 1 GENNAIO

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

16:00 – TRE SORELLE (90′)

18:00 – THE LAST DUEL (152′)

21:00 – THE FRENCH DISPATCH (107′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

16:30 – SPICY CALABRIA (57′)

18:00 – ANTONIO (30′)

A seguire – MEDIUM (90′)

20:30 – C’AMON C’AMON (109′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

17:30 – VA BENE COSI’ (90′)

19:30 – CAPUT MUSICAE (38′)

20:30 – DIARIO DI SPEZIE (95′)

DOMENICA 2 GENNAIO

SORRENTO – Cinema Armida SALA 1

15:00 – RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA (106’)

17:30 – QUI RIDO IO (133′)

20:15 – THE HARDER THEY FALL (139′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 2

16:00 – CON TUTTO IL CUORE (100′)

18:00 – BURRACO FATALE (90′)

20:30 – TRAFFICANTE DI VIRUS (116′)

SORRENTO – Cinema Armida SALA 3

15:30 – STORM BOY (99′)

17:30 – 40ENNI IN SALITA (96′)

20:00 – PARSIFAL (135′)