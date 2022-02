Giornata mondiale della Lingua e della Cultura greca, all'Università di Salerno le celebrazioni

All'Università di Fisciano le celebrazioni della Giornata mondiale della Lingua e della Cultura greca. Su decisione delle Autorità Elleniche del 23 febbraio 2017, il 9 febbraio di ogni anno, anniversario della morte di Dionysios Solomos, poeta nazionale greco, si svolge la “Giornata mondiale della Lingua e della Cultura greca”.

Per il terzo anno consecutivo, l’Università di Salerno ha deciso di celebrare questo giorno, per fare memoria dello straordinario contributo che la Lingua e la Cultura Greca hanno dato alla civiltà occidentale, organizzando due mattinate di riflessione, con il coinvolgimento di quattro Dipartimenti dell’Ateneo: Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Giuridiche, Studi Umanistici e Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione.

Mercoledì 9 febbraio, alle ore 9,00, avrà inizio la prima giornata, presso il Campus di Fisciano, Edificio B 1, Aula 1, con due sessioni di taglio rispettivamente giuridico e letterario, dedicate ai temi “Potere e Giustizia nella Grecia antica” e “Pasolini e la Grecia” (in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: Bologna, 5 marzo 1922). Oltre a docenti dell’Università di Salerno (Alberto Granese, Francesco Fasolino, Rosa Giulio, Irene Chirico e Marco Galdi) relazioneranno colleghi provenienti da altre Università (il prof. Emanuele Stolfi dell’Università di Siena e il prof. Fabio Pierangeli dell’Università di Roma Tor Vergata). Per partecipare in presenza, entro il numero programmato, è necessario prenotarsi alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Venerdì 11 febbraio, alle ore 9,00, avrà inizio la seconda giornata, presso il Campus di Fisciano, Edificio D 3, Aula 6 (piano terra). Oltre a docenti dell’Università di Salerno (Stefano Amendola, Angelo Meriani e Giovanna Pace), interverranno colleghi provenienti da altre università (la prof.ssa Matilde Civitillo dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” sul tema “Prima di Demodoco. Poesia e musica nell’Egeo del II millennio a.C.” e il Dr. Nikos Xanthoulis, dell’Accademia di Atene, che interverrà sul tema “Da Demodoco a Theodorakis. Assaggi di musica greca”, con la collaborazione del prof. Angelo Meriani). Per partecipare in presenza, entro il numero programmato, è necessario prenotarsi alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Ad entrambe le mattinate dedicate alla Grecia parteciperanno, con interventi programmati, i dottorandi e post-doc dei Dottorati DILLS, EPMI, RAMUS, e di quello in Scienze Giuridiche. Responsabili dell’iniziativa sono, per la prima giornata: i prof.ri Irene Chirico, Francesco Fasolino, Rosa Giulio e Marco Galdi, nonché i coordinatori di dottorato prof.ri Alessandra Amendola e Geminello Preterossi. Per la seconda giornata responsabili dell’iniziativa sono i prof.ri Stefano Amendola, Angelo Meriani e Giovanna Pace, nonché i coordinatori di dottorato prof.ri Giulio d’Onofrio e Carmine Pinto ed il responsabile del curriculum 1 del Dottorato Ramus, prof. Paolo Esposito.

Entrambe le mattinate saranno trasmesse in diretta sul Canale YouTube della Società Filellenica Italiana, che co-organizza l’evento.