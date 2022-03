Ucraina: al liceo Sabatini Menna un murales di Jorit per dire no alla guerra

Domani, mercoledì 16 marzo, alle 10, presso il Liceo "Sabatini Menna" di Salerno, sarà inaugurata “Peace”, l’opera di Jorit che invoca la pace e la convivenza civile tra i popoli, realizzata su una parete di grandi dimensioni del plesso di via Pietro da Acerno del Liceo salernitano.Si tratta di uno dei murales del Progetto “Right between the eyes” che la Fondazione Jorit sta realizzando grazie al finanziamento dalla Regione Campania attraverso il programma Fesr.L’inaugurazione dell’opera sarà seguita da un incontro di approfondimento nel teatro del plesso scolastico di via Guerino Grimaldi. Interverranno il presidente Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli; Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania; Ester Andreola, dirigente scolastico del Liceo "Sabatini Menna"; l'artista Jorit e gli allievi che hanno preso parte attivamente ai laboratori del percorso progettuale.