Notte dei Musei, al Parco di Ercolano apertura serale del Teatro Antico

Denso weekend di appuntamenti al Parco Archeologico di Ercolano, dove sabato 14 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l'apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici al costo simbolico di 1 euro, iniziativa giunta alla sua diciottesima edizione, realizzata grazie al Piano di Valorizzazione MiC 2022. Il Parco partecipa all'evento con l'apertura straordinaria serale del percorso sotterraneo del Teatro Antico con tre turni di visita - alle ore 20.00, 21.00 e 22.00 - aperti per gruppi di massimo 10 persone per ciascun turno; la durata della visita sarà di circa 50 minuti. Domenica 15 torna l'appuntamento domenicale con I laboratori del gusto organizzati in collaborazione con Slow Food per valorizzare la cultura del cibo, attraverso il dialogo e la gioia di stare insieme, imparando a conoscere da vicino i prodotti del territorio vesuviano, a partire dalle loro antiche origini fino al loro all'utilizzo nella odierna gastronomia. Esperti coltivatori e produttori accompagnano i partecipanti alla ri-scoperta degli alimenti della tradizione enogastronomica antica e moderna. Domenica 15 sarà la volta de "Il Paniere Vesuviano" come strumento per salvaguardare e valorizzare l'agro biodiversità ancora presente sul territorio, reagire dal basso ai cambiamenti climatici, supportare le piccole aziende agricole che si ispirano ai valori del cibo buono, pulito e giusto di Slow Food attraverso il recupero delle antiche tradizioni culturali della nostra Comunità. Ai partecipanti sarà offerta la degustazione di alcuni dei 23 prodotti tradizionali (frutta, ortaggi, zafferano, vino, ecc.) presenti con una breve descrizione delle loro peculiarità. I Laboratori del gusto sono realizzati grazie al sostegno della Regione Campania, nell'ambito del POC 2020. "Sono questi i weekend che amiamo al Parco di Ercolano - interviene il direttore Francesco Sirano - ci stiamo riappropriando di spazi e vitalità: con l'apertura serale del Teatro offriamo l'emozionante esperienza di esplorare la storia di Ercolano e con I laboratori del gusto invece un'immersione nelle radici culinarie di queste terre, che non finiscono di stupire". Inoltre mercoledì 18 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day - IMD) ed il Parco Archeologico di Ercolano aderisce aprendo i cancelli al pubblico nel giorno di riposo settimanale. Obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. "Abbiamo voluto partecipare a questa giornata aprendo il Parco al pubblico nel giorno di chiusura settimanale - dichiara Sirano - e ben lieti rimandiamo alla prossima settimana i lavori che vanno svolti in assenza di visitatori . E prendendo spunto dai temi proposti per l'edizione di quest'anno, possiamo ben dire che il Parco di Ercolano ha davvero 'il potere di costruire una comunità attraverso l'educazione, di intrecciare un tessuto sociale essenziale per la costruzione della comunità'; è su tale principio che è stata costruita l'identità visiva nuova del Parco e tali fondamenti guidano quotidianamente il nostro lavoro".